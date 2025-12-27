ВТБ: смешанный настрой преобладал в течение недели на рынке акций РФ вновь

Больше всего продаж наблюдалось в акциях компаний из секторов энергетики и IT

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Смешанный настрой вновь преобладал в течение текущей недели на российском рынке акций. Однако к концу недели количество покупателей стало заметно превышать количество продавцов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

Так, по данным пресс-службы, клиенты "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе проявляли повышенный интерес к акциям "Газпрома". Компания одобрила годовой бюджет и инвестиционную программу на 2026 год. В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели вызывали акции "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "Новатэка". На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции "Полюса", "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и X5.

В отраслевом разрезе на этой неделе клиенты "ВТБ мои инвестиции" чаще всего покупали бумаги представителей нефтегаза (+33,88% неделя к неделе). Больше всего продаж наблюдалось в акциях компаний из секторов энергетики (-33,99%) и IT (-22,17%).

"Рынок остывает после решения Банка России по ставке. Новостной поток иссякает, торговая активность идет на убыль, надежды на рост котировок переносятся в 2026 год. В условиях тонкого рынка возрастает роль частных инвесторов в ценообразовании", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев, слова которого приводит пресс-служба.