Эксперт Достов призвал не переоценивать эффект от уточнения родства при переводах

Использование подобной практики банками требует более детальной проработки, указал председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские банки на фоне роста мошеннических атак начали уточнять у клиентов родственные связи с получателем при крупных переводах денежных средств. Кредитные организации делают это в рамках комплексной системы безопасности, однако председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов предостерегает от переоценки эффективности таких мер.

"Ряд банков, действительно, сообщил о таких мерах, но конкретный характер пока не очень понятен, нужно время. Определенная эффективность у таких мер есть, но преувеличивать ее не стоит - скорее всего, мошенники быстро научат своих жертв правдоподобным легендам", - сказал ТАСС Виктор Достов.

По его мнению, использование подобной практики банками требует более детальной проработки, чтобы не ограничивать легитимные операции, которых подавляющее большинство.

Мнение банков

В банках подчеркивают, что такие проверки - необходимый элемент защиты клиентов. "Уточнение родственной или коммерческой связи (например, платежи за ремонт, товары, услуги - именно те формулировки, которые часто используют мошенники) при крупных переводах или цепочках аномальных операций - это "касание" сотрудника банка (обычно звонок). Целью такого "касания" является подтверждение легитимности операции и предупреждение клиента о выявленной схеме мошенничества, под которую он может попасть", - сказал ТАСС начальник центра безопасности финансовых операций "ОТП банка" Рустам Габитов.

Он добавил, что "по сути, реализуемый механизм - спасение от гипноза", когда человек под влиянием мошенников вводит себя в заблуждение. Эффективность подобных методов в "ОТП банке", по словам Габитова, подтверждается статистикой.

"Благодаря комплексному подходу к антифроду, уровень мошенничества удерживается преимущественно не меньше чем в два раза ниже максимального значения, установленного положением Банка России 716-П", - сообщил Габитов.

Параллельно кредитные организации работают над тем, чтобы меры безопасности не создавали излишних неудобств клиентам.

"Главным приоритетом остается клиентоориентированный подход. Альфа-банк стремится минимизировать любые неудобства для клиентов и обеспечить им бесперебойный доступ к финансовым услугам, поэтому все меры безопасности выстроены так, чтобы максимально снизить вероятность ошибочных ограничений по счетам и транзакциям", - сказал ТАСС руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров.