Ленобласть может полностью заместить объемы производства яйца "Волжанин"

На птицефабриках региона сейчас 33 млн птиц, отметил председатель комитета по АПК Олег Малащенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область способна полностью заместить объемы производства яйца временно приостановившей отгрузку продукции птицефабрики "Волжанин". Об этом в беседе с ТАСС сообщил вице-губернатор Ленобласти по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

"На данный момент у нас с учетом всех возможностей, а на наших птицефабриках сейчас 33 млн птиц, мы можем подзаменить объемы производимых "Волжанином" яиц. С учетом того, что фабрика выпускала примерно 1,230-1,300 млрд яиц, в Ленинградской области есть возможность полностью данное яйцо заместить", - подчеркнул он.

Две птицефабрики Ленинградской области "Синявинская" и "Роскар" производят около 9% от объема всех яиц на территории России. В этом году оба предприятия запустили у себя на производствах дополнительные мощности. Правительство региона поставило задачу до 2030 года дойти до производства 5 млрд яиц в год.

Ранее сообщалось, что птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузку продукции из-за возможной вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

На данный момент Ленинградская область производит порядка 3,7 млрд штук яиц в год. Регион не только полностью обеспечивает себя, но показывает избыток в 670%.