Участники рынка попросили ЦБ продлить сроки обратной связи по докладу по НЦИ

Банк России уже получил много откликов, подчеркнула директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Участники рынка попросили у Банка России больше времени на предоставление обратной связи по консультативному докладу по национальной цифровой инфраструктуре (НЦИ). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

"Мы уже получили много откликов. Участники рынка попросили больше времени на предоставление обратной связи и до сих пор присылают нам комментарии и предложения. Поэтому мы пока обрабатываем информацию и обязательно поделимся результатами, когда придет время", - отметила она.

По словам Бакиной, документ охватывает гораздо больше вопросов, чем просто платежная сфера. Он посвящен национальной цифровой инфраструктуре в целом, включая платежные системы, обмен данными и идентификацию. "Все они между собой взаимосвязаны. Мы изложили наше видение по этим трем компонентам и решили обсудить его с рынком, чтобы сверить часы", - добавила она.

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 10:00 мск.