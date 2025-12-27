Участники рынка попросили ЦБ продлить сроки обратной связи по докладу по НЦИ
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Участники рынка попросили у Банка России больше времени на предоставление обратной связи по консультативному докладу по национальной цифровой инфраструктуре (НЦИ). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
"Мы уже получили много откликов. Участники рынка попросили больше времени на предоставление обратной связи и до сих пор присылают нам комментарии и предложения. Поэтому мы пока обрабатываем информацию и обязательно поделимся результатами, когда придет время", - отметила она.
По словам Бакиной, документ охватывает гораздо больше вопросов, чем просто платежная сфера. Он посвящен национальной цифровой инфраструктуре в целом, включая платежные системы, обмен данными и идентификацию. "Все они между собой взаимосвязаны. Мы изложили наше видение по этим трем компонентам и решили обсудить его с рынком, чтобы сверить часы", - добавила она.
Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 10:00 мск.