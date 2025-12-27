ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
АЭС России досрочно выполнили план по выработке электроэнергии

Отмечается, что ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании
08:43
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Атомные станции России досрочно выполнили государственное задание 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома).

"27 декабря российские атомные электростанции досрочно выполнили годовое задание ФАС России по выработке электроэнергии - 215,339 млрд кВт·ч - и вышли на перевыполнение плановых показателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевую роль сыграла оптимизация ремонтной кампании. За счет инструментов так называемой "производственной системы Росатома" ее продолжительность удалось сократить на 149 суток. Это дало дополнительную выработку порядка 3,3 млрд кВт·ч. 

