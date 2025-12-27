"Газпром" обратил внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике

Единственное подземное хранилище в регионе опустошено уже наполовину

Редакция сайта ТАСС

Инчукалнское ПХГ © Kaspars Krafts/ F64 Photo agency via AP

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Газодобывающая компания "Газпром" обратила внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике, единственное подземное хранилище (ПХГ) в регионе опустошено уже наполовину.

"Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля", - сказано в сообщении "Газпрома".

В компании также отметили, что к началу сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено лишь на 61%.

"Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля. Недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов", - подчеркнули в российском холдинге.

Ранее "Газпром" сообщал, что отбор газа из европейских ПХГ 24 и 25 декабря стал рекордным за все время.