"Газпром" обратил внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Газодобывающая компания "Газпром" обратила внимание на сложности с газоснабжением в Прибалтике, единственное подземное хранилище (ПХГ) в регионе опустошено уже наполовину.
"Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%. В прошлом отопительном сезоне такой уровень был зафиксирован только в середине февраля", - сказано в сообщении "Газпрома".
В компании также отметили, что к началу сезона отбора Инчукалнское ПХГ было заполнено лишь на 61%.
"Впереди еще два зимних месяца, а отбор газа в Прибалтике может продлиться и большую часть весны. Так, прошлый сезон отбора продолжался до середины апреля. Недостаточный объем газа в ПХГ может стать серьезной проблемой для надежного газоснабжения потребителей в период холодов", - подчеркнули в российском холдинге.
Ранее "Газпром" сообщал, что отбор газа из европейских ПХГ 24 и 25 декабря стал рекордным за все время.