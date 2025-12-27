Кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина и дизеля до февраля

Эта мера не затронет производителей нефтепродуктов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Еще одним постановлением до 28 февраля 2026 года включительно продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Ограничения вступят в силу 28 декабря. Правительство ведет такую работу с целью поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.