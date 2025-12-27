Алиханов: КВЗ получит заказ минимум на 70 вертолетов на следующие три года

Глава Минпромторга отметил, что существующий парк вертолетов необходимо заменять новыми, модернизированными машинами

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Казанский вертолетный завод (КВЗ) получит заказ минимум на 70 новых машин на следующие три года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"На следующую трехлетку, как минимум, у завода точно будет большой заказ, больше, чем на 70 новых машин", - сказал Алиханов на церемонии передачи новых вертолетов Ми-8МТВ-1 для трех российских авиакомпаний.

По его словам, вопрос обсуждался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и министром транспорта РФ Андреем Никитиным. "Я хочу сказать, что по поручению нашего председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина нашим министерством готовится и, надеюсь, в следующем месяце мы уже внесем под поручение президента доклад соответствующий", - добавил он.

Алиханов отметил, что существующий парк вертолетов необходимо заменять новыми, модернизированными машинами. "Это как раз та задача, которую вы будете решать в ближайшие годы", - добавил министр.

Ранее ТАСС сообщили в Минпромторге РФ, что более 50 вертолетов поставлено перевозчикам в 2025 году, поэтапное обновление вертолетного парка в России обеспечит реализация комплексной программы развития авиаотрасли .