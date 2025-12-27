В России продлят программу льготного лизинга вертолетов

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что КВЗ получит заказ минимум на 70 новых машин на следующие три года

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Программа льготного лизинга вертолетов в РФ будет продлена, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"За время реализации проекта мы увидели высокий спрос на льготный лизинг со стороны компаний, в связи с чем принято решение продолжить и дальше оказывать поддержку в обновлении и расширении региональных вертолетных авиапарков через программу льготного лизинга, обеспечивая транспортную доступность и связанность территорий", - сообщил Алиханов в рамках церемонии передачи 4 вертолетов Ми-8МТВ-1 авиакомпаниям. Очередная поставка состоялась в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению отечественного вертолетного парка с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга.

Казанский вертолетный завод (КВЗ) получит заказ минимум на 70 новых машин на следующие три года, сообщил министр.

"На следующую трехлетку как минимум у завода точно будет большой заказ, больше, чем на 70 новых машин", - сказал Алиханов.

По его словам, министерство готовит и в следующем месяце планирует внести соответствующий доклад.

В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин отметил ключевую роль вертолетов для отдаленных территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока. "Такая машина становится единственной связующей нитью с большой землей, обеспечивая доставку медикаментов, срочную эвакуацию больных и решение критически важных социальных задач. Поэтому обновление вертолетного парка - один из наших приоритетов", - отметил министр.

Ранее в Минпромторге РФ ТАСС сообщили, что более 50 вертолетов поставлено перевозчикам в 2025 году, поэтапное обновление вертолетного парка в России обеспечит реализация комплексной программы развития авиаотрасли.