Xiaomi зарегистрировала в РФ товарные знаки для продуктов и добычи ископаемых

Дата истечения действия товарных знаков - июнь и декабрь 2034 года

Штаб-квартира корпорации Xiaomi © testing/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Китайская технологическая корпорация Xiaomi зарегистрировала два товарных знака в РФ, которые, в частности, связаны с продуктами питания и услугам по добыче полезных ископаемых, выяснил корреспондент ТАСС. Среди зарегистрированных знаков - Xiaomi YU и Xiaomi.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2024 года и июне 2025 года из Китая. Товарный знак Xiaomi YU регистрируется по четырем классам (№ 26, № 30, № 31 и № 32) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, изделия галантерейные, продукты питания (в частности, чай и кофе), продукты земледелия и моря, а также напитки (например, пиво).

Товарный знак Xiaomi регистрируется по трем классам (№ 9, № 12, № 37) МКТУ, которые включают, в том числе, операционное программное обеспечение, транспортные средства с дистанционным управлением, за исключением игрушек, услуги в области строительства, а также услуги по добыче полезных ископаемых.

Xiaomi основана в 2010 году в Пекине. С 2018 года ее акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Изначально компания производила смартфоны и различную бытовую электронику. В конце марта 2024 года Xiaomi представила свой первый электромобиль.