Убытки аэропортов Литвы из-за метеозондов с контрабандой превысили €800 тыс.

ВИЛЬНЮС, 27 декабря. /ТАСС/. Убытки международных аэропортов Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, понесенные в текущем году из-за метеорологических зондов, которыми контрабандисты доставляют сигареты, составили более €800 тыс. Об этом сообщила государственная компания "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы").

"Авиакомпании, предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры понесли из-за закрытия аэропортов, вызванных несанкционированными полетами метеозондов, с начала года убытков на €800 тыс.", - говорится в сообщении. По данным госкомпании, только в октябре - ноябре, когда незаконные полеты особенно активизировались, убытки составили €200 тыс.

Литва с начала текущего года зафиксировала более 600 случаев нарушения воздушной границы метеозонадами с контрабандными сигаретами, которые запускались с территории Белоруссии, и примерно 200 инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Согласно данным МВД, эти инциденты из-за угрозы безопасности гражданской авиации привели к закрытию аэропортов, что затронуло более 320 авиарейсов и почти 50 тыс. пассажиров.