В ДНР создали заводы по производству окон и бетона

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Специализированный застройщик "Линия жизни" организовал производство окон, бетона, а также занялся гранитным щебнем в ДНР, сообщил директор компании Руслан Теряев, представляя проекты новых ЖК главе республики Денису Пушилину.

"Вовлекая в нашу корпоративную сферу смежные и сопряженные отрасли, были созданы следующие предприятия: предприятие "Линия окон" - завод по производству металлопластиковых оконных конструкций панорамного остекления. Предприятие будет производить до 16 тыс. в месяц ПВХ-конструкций и 5 тыс. в месяц алюминиевых конструкций", - сказал Теряев.

Он добавил, что компания занялась разработкой природных месторождений и производством нерудных материалов для стройки, в частности, щебня. Речь идет о разработке Анадольского месторождения. Кроме того, создан завод бетонных и растворных смесей. Теряев сообщил журналистам, что продукция будет использоваться на площадках компании и реализовываться другим клиентам.

Застройщик работает над шестью проектами жилых комплексов в Донецке, которые планируют возвести до 2035 года. Первый из них начнут строить в первые месяцы 2026 года, со II квартала добавятся еще два. Для первого комплекса заявлены инвестиции порядка 7 млрд рублей, по остальным готовятся проекты. Пушилин вручил Теряеву разрешение на строительство. Всего компания намерена возвести в регионе 3 млн кв. м жилья за 15 лет.