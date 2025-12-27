Глава TUC выступил за возвращение Британии в Таможенный союз ЕС

Это позволило бы Лондону значительно снизить количество торговых барьеров с Брюсселем, считает Пол Новак

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Британского конгресса тред-юнионов (TUC - Trades Union Congress) Пол Новак призвал британское правительство заново присоединиться к Таможенному союзу Евросоюза. Такое мнение генеральный секретарь крупнейшего объединения профсоюзов Соединенного Королевства высказал в интервью газете Financial Times.

"Последние 12 месяцев доказали, что Белый дом более не такой надежный союзник, каким мы всегда его считали, так что нам нужно иметь правильные отношения с нашим крупнейшим торговым партнером", - сказал Новак. Он добавил, что правительство должно "рассмотреть все возможности по улучшению отношений с Европейским союзом, вплоть до Таможенного союза". Это позволило бы Лондону значительно снизить количество торговых барьеров с Брюсселем, однако ограничило бы возможность Великобритании заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, что напрямую противоречило бы воле британцев, высказанной в 2016 году во время референдума о выходе из ЕС.

"С моей точки зрения, речь идет защите качественных рабочих мест в Великобритании и цепочек поставок, но также это окажет практическое влияние на цены в супермаркетах. Я не думаю, что для этого надо ждать следующих выборов", - сказал глава объединения профсоюзов, традиционно оказывающих поддержку находящейся сейчас у власти Лейбористской партии.

Как замечает издание, эти заявления окажут дополнительное давление на лидера партии и правительства премьер-министра Кира Стармера. Он отверг возможность присоединения королевства к Таможенному союзу ЕС, заметив, что это "четкая красная линия" для правительства. По мнению лидера лейбористов, это будет противоречить торговым сделкам, которые британские переговорщики согласовали с США и Индией.

Однако ранее глава Минздрава Уэз Стритинг в интервью газете The Observer выступил против позиции премьера и заявил, что Великобритании было бы полезно вернуться в Таможенный союз, чтобы таким образом "увеличить темпы роста экономики и углубить отношения с ЕС".

Британцы за отмену Brexit

Со Стритингом согласны и 80% британцев, которые в прошлом году проголосовали за Лейбористскую партию. Как показал опрос, проведенный в середине декабря компанией YouGov, эту идею поддерживают 78% сторонников партии "зеленых", 75% - партии "Либеральные демократы", 39% - оппозиционной Консервативной партии и даже 20% - правопопулистской партии Reform UK, основанной одним из идеологов Brexit Найджелом Фаражем.

При этом 73% тех, кто поддерживает лейбористов, уверены, что правительство должно начать переговоры о возвращении в состав ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.