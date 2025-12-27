Ту-214 получил сертификат Росавиации об одобрении изменения конструкции

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Церемония вручения Росавиацией сертификата одобрения главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом отечественного оборудования взамен импортного состоялась в Казани, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ по итогам рабочей поездки главы министерства Антона Алиханова на Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.

"Ключевым мероприятием дня выступила церемония вручения Федеральным агентством воздушного транспорта сертификата одобрения главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, был разработан новый передовой комплекс БРЭО, также авиаконструкторы создали первые отечественные уникальные системы предупреждения столкновений с воздушными судами и раннего предупреждения приближения земли. По его словам, для мирового авиастроения их производит единственная компания, и "мы смогли преодолеть ее глобальную монополию". "Теперь системы, которые уже подтвердили свою эффективность, будут устанавливаться и на другие модели самолетов. Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом", - отметил Алиханов.

"Одобрение импортозамещенного Ту 214 открывает путь серийному выпуску самолетов для поставок отечественным авиакомпаниям. По планам ПАО "ОАК" планируется увеличение выпуска Ту 214 до 20 единиц в год к концу 2027 года. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенции. Уверен, что разработчик самолета ПАО "Туполев" продолжит дальнейшее совершенствование конструкции самолета для удовлетворения ожиданий эксплуатантов. А завод обеспечит необходимые объемы выпуска этих самолетов", - добавил министр транспорта Андрей Никитин.

"Сегодня важное событие - завод получает свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции Ту-214. Это наглядно подтверждает, что все установленное отечественное оборудование полностью соответствует заявленным требованиям программы импортозамещения, открывает перспективы для полномасштабного серийного производства Ту-214. Мы благодарны руководству страны за системную поддержку авиационной отрасли", - отметил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.