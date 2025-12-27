Серийный выпуск Ту-214 планируют начать после доработок к 2026 году

Все ключевые системы самолета были заменены на новое отечественное оборудование, отметил глава Минпромторга Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба аэропорта Сочи/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Получение свидетельства по изменению типовой конструкции самолета Ту-214 открывает путь к их полномасштабному серийному производству, серийный выпуск планируют поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году, заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Получение этого свидетельства открывает путь к полномасштабному серийному производству самолетов Ту-214. При поддержке нашего ведомства предприятие прошло этап масштабной модернизации и техперевооружения", - сказал он. По словам министра, в частности, были построены и введены в эксплуатацию центр механической обработки, построен и запущен в эксплуатацию корпус агрегатной сборки фюзеляжа, завершается техперевооружение по всем видам производства, и заканчивается строительство трех логистических центров для хранения металла и покупных комплектующих изделий.

"Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году", - отметил он.

Ранее обновленный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции Ту-214. Самолет успешно прошел сертификационные испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги.

Все ключевые системы самолета Ту-214 были заменены на новое отечественное оборудование, отметил Алиханов. "По сути, мы не просто заменили импортные компоненты - мы создали и подтвердили в воздухе работоспособность целого комплекса нового отечественного оборудования, включая передовые системы безопасности. Была подтверждена работоспособность почти двух десятков комплектующих изделий, в том числе систем радиосвязи, самолетовождения, навигации, а главное - впервые разработанной отечественной системы предупреждения столкновений с воздушными судами и системы раннего предупреждения приближения земли", - уточнил он.