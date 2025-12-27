ЦБ: сроки приватизации НСПК неясны

Ни в российской, ни в международной практике не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка, отметила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сроки приватизации . Национальной системы платежных карт (НСПК) неясны, поскольку ранее не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Про сроки говорить пока сложно. Ни в российской, ни в международной практике не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка. Это повлияет на весь платежный рынок, поэтому важно заранее детально обсудить все аспекты, в том числе и форму передачи, и последствия", - отметила она.

По словам Бакиной, все это должно быть на открытых условиях для всех участников рынка. "Это наша принципиальная позиция. Кроме того, должен сохраняться статус равнодоступности национальной платежной инфраструктуры с недискриминационными условиями", - добавила директор департамента.

