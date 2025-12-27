Совет директоров "Ростелекома" утвердил стратегию компании до 2030 года

В ближайшие годы годовая выручка компании должна превысить 1 трлн рублей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Председатель совета директоров "Ростелекома", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев © Пресс-служба "Ростелекома"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" утвердил новую стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщил председатель совета директоров компании, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого приводятся пресс-службой "Ростелекома".

"Важно подчеркнуть, что "Ростелеком" стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. Но в развитии компании не может быть перерывов, поэтому сегодня мы утвердили новую амбициозную стратегию "Ростелекома" на 2026-2030 годы", - сказал Медведев.

Он отметил, что компания планирует динамично наращивать цифровой бизнес, и годовая выручка уже в ближайшие годы должна превысить 1 трлн рублей. Медведев добавил, что более детально с новые стратегические цели будут представлены в I квартале 2026 года.