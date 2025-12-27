В 2026 году может быть выпущено восемь Ту-214

В 2027 году также возможно произвести 12 самолетов, указал глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

В КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Восемь самолетов Ту-214 может быть произведено в следующем году, а в 2027 году - 12. К 2028 году объем выпуска должен составить 20 самолетов ежегодно, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.

"В следующем году мы выходим уже на темп 8 единиц потенциального производства, в 2027-м - 12, и дальше уже мы придем к цифре 20 единиц в год", - сказал он.

По словам министра, к концу 2027 года ожидается выход на объемы выпуска 20 самолетов в год. "Та работа, которую сейчас проводят, нас уверяет в том, что в 20 штук мы точно сможем прийти - 20 единиц ежегодно. Но это итог, который мы сможем получить к концу 2027 года. То есть с 2028 года мы полноценно сможем выйти на этот показатель", - отметил он.

Он отметил, что это стало возможным благодаря большой программе обновления основных фондов строительства новых корпусов, внедрению новых отечественных станков на производстве, что значительно повышает эффективность работы.

Ранее обновленный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции Ту-214. Самолет успешно прошел сертификационные испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги.

Получение свидетельства по изменению типовой конструкции самолета Ту-214 открывает путь к их полномасштабному серийному производству, серийный выпуск планируют поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 г., заявил Алиханов.