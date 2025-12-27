РФ сможет предложить отечественные авиасистемы мировому рынку

В первую очередь будут обеспечиваться потребности российских лайнеров, указал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Россия сможет предложить на международном рынке разработанные отечественные системы для самолетов, но в первую очередь будут обеспечиваться потребности российских лайнеров. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Говоря как раз о Ту-214, 17 систем мы заместили, полностью импортозамещенная машина, я сегодня на торжественной церемонии говорил об этом. Например, метеолокатор и система предупреждения и избежания столкновения в воздухе, она производилась в мировом масштабе одной компанией - компанией Honeywell. Сейчас, благодаря работе по импортозамещению, разработке отечественных систем, мы в том числе производим эти системы в Санкт-Петербурге, поэтому мы вышли с этим сложным оборудованием, бортовым радиоэлектронным оборудованием на мировой уровень и теперь можем предлагать это", - сказал он.

"Конечно, в первую очередь обеспечивать свои самолеты, но и предлагать это на международном рынке", - отметил Алиханов.

Ранее обновленный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции Ту-214. Самолет успешно прошел сертификационные испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги.

По словам главы Минпромторга, все ключевые системы самолета Ту-214 были заменены на новое отечественное оборудование.