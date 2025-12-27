ЦБ обсудит с участниками рынка возможность их участия в развитии сервисов НСПК

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что структура рынка изменилась

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ готов обсудить с представителями рынка возможность их участия в управлении и развитии сервисов Национальной системы платежных карт. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Сейчас структура рынка изменилась. И мы готовы обсудить с его представителями возможность их участия в управлении и развитии сервисов Национальной системы платежных карт", - отметила она.