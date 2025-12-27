DPA: аэропорт в Ганновере закрывали из-за обнаружения БПЛА

Из-за этого несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Работа ганноверского аэропорта была временно нарушена 26 декабря вечером из-за обнаружения БПЛА, несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, закрытие длилось с 21:47 (23:47 мск) до 00:16 (02:16 мск). Из-за этого семь самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, включая Падерборн, Бремен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Два рейса не смогли приземлиться в Ганновере из-за закрытия и, следовательно, не смогли вылететь 27 декабря. Это были рейсы во Франкфурт и Париж, которые в итоге были отменены.

Более подробной информации о БПЛА пока нет. Как отмечает газета Hannoversche Allgemeine Zeitung, к аэропорту приблизились как минимум два дрона.