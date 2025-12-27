В Херсонской области пяти предприятиям выдадут льготные займы

Их сумма составит более 245 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 27 декабря. /ТАСС/. Пять предприятий Херсонской области получат льготные займы от Фонда развития промышленности, сумма составит более 245 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Приняли решение поддержать льготными займами пять предприятий Херсонщины на заседании наблюдательного совета регионального Фонда развития промышленности. Поддержку получат пять компаний - одобрили льготные кредиты на сумму свыше 245 млн рублей. Это производство комбикормов, рыбного жира, мясная переработка и стройматериалы. Живые, нужные направления, которые дают работу людям и добавляют устойчивости экономике", - написал он в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в региональном Минпромторге, это решение поспособствует развитию промышленности, укреплению производственного сектора, а также созданию рабочих мест. "Льготные займы станут важным шагом к формированию устойчивой экономики и повышению качества жизни жителей региона", - добавили в министерстве.