Минпромторг предложил включить электросамокаты в балльную оценку локализации

Также в перечень предлагается включить компоненты продукции электрических средств индивидуальной мобильности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предложил включить в перечень подпадающей под действие балльной системы оценки локализации электрические средства индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. Соответствующий проект постановления правительства размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в перечень предлагается включить компоненты продукции электрических средств индивидуальной мобильности, а именно блок управления ЭСИМ, электронный блок управления электропривода, электронный блок управления балансом, датчик угла поворота, мотор-колесо и другие.

В случае принятия проекта постановления, оно начнет действовать с 1 января 2027 года.