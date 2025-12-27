В ФРГ ожидают сокращения рабочих мест в металлургической промышленности

Глава союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Оливер Цандер отметил, что производство в стране просто перестало быть прибыльным для многих компаний

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии (Gesamtmetall) прогнозирует потерю десятков тысяч рабочих мест в металлургической и электротехнической отраслях в 2026 году. Такое мнение высказал глава Gesamtmetall Оливер Цандер.

Причиной этому, как считают в объединении, являются высокие производственные затраты для германских предприятий. "Компании не могут бесконечно мириться с неэффективной загрузкой производственных мощностей. В настоящее время мы теряем почти 10 тыс. рабочих мест в месяц", - заявил Цандер газете Bild.

"Налоги, затраты на энергию и рабочую силу в Германии настолько высоки, что производство здесь просто перестало быть прибыльным для многих компаний", - пояснил Цандер. Он подчеркнул, что занятость в данном секторе непрерывно снижается уже 21 месяц, и эта тенденция не изменится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Как указали в отрасли, на конец октября в германском секторе металлургии и электротехники было занято 3,816 млн человек.

Глава Gesamtmetall призвал правительство Германии активнее работать над сокращением бюрократии в ЕС. Цандер заявил, что в этом году будет установлен новый рекорд по количеству обязательных к исполнению правовых актов и поправок, внесенных Европейской комиссией. "По предложению канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца главы государств и правительств европейских стран намерены повысить конкурентоспособность ЕС 13 февраля 2026 года. Крайне важно, чтобы там же было принято решение о сокращении числа правовых актов", - резюмировал он.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. После двух лет рецессии в 2025 году ожидается лишь минимальный рост ВВП. Экономисты также не ожидают заметного подъема в следующем году.