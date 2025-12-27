Кабмин продлил статус вынужденной генерации для некоторых энергообъектов

Статус продлен на 2029 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ на основе предложений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики сформировало перечень энергообъектов, которым будет на 2029 год продлен статус вынужденной генерации, следует из распоряжения кабмина.

"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики отнести к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что такой статус был продлен с 1 января 2029 года до 31 декабря 2029 года для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения потребителей.

В перечень вошли Симферопольская и Севастопольская малые газотурбинные электростанции, Западно-Крымская МГТЭС, Шахтинская ГТЭС. Кроме того, в документе указаны Юго-Западная ТЭЦ и Кемеровская ТЭЦ.