В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Согласно подсчетам ТАСС на основе опубликованных мэром Москвы Собяниным данным, число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 26.