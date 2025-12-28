DocsInBox: средняя закупочная цена пива в РФ за 2025 год выросла почти на 30%

Средняя закупочная стоимость бутылки вина 0,7 л при этом увеличилась примерно на 12%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Средняя закупочная цена пива (бутылка объемом 0,5 литра) в 2025 году в российском HoReCa-сегменте увеличилась почти на 30% по сравнению с 2024 годом - с 279 рублей до 360 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по автоматизации документооборота DocsInBox (документ есть в распоряжении ТАСС).

Средняя закупочная стоимость бутылки вина (0,7 л) при этом увеличилась примерно на 12% - с 927 рублей в 2024 году до 1 040 рублей в 2025 году.

Единственной категорией алкоголя, где цены за год фактически не изменились, стала водка, отметили аналитики. Средняя закупочная стоимость бутылки (0,75 л) в 2024 и 2025 годах сохранялась на уровне 643 рублей.

При этом эксперты отмечают, что стабильность носит временный характер. С 1 января 2026 года Минфин планирует повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, отпускная цена водки у производителей вырастет с 287 до 337 рублей за 0,5 л, оптовая - с 299 до 351 рубля, розничная - с 349 до 409 рублей.

Самым популярным алкогольным напитком у ресторанов остается вино, говорится в исследовании. В 2024 году заведения закупили 2,24 млн единиц продукции, в 2025 году - около 2,21 млн. На втором месте по популярности оказалось пиво - объем закупок вырос с 1,32 млн единиц в 2024 году до 1,43 млн в 2025 году. Водка заняла третью позицию - 423,5 тыс. единиц в 2024 году и 477,1 тыс. единиц в 2025 году.

"В начале 2025 года мы провели исследование среди владельцев заведений общепита и выяснили, что 22% предпринимателей отнесли высокие закупочные цены к числу пяти главных проблем своего бизнеса. Рост цен на продукты и алкоголь напрямую влияет на маржинальность заведений и их финансовую устойчивость. В этих условиях для ресторанов и баров критически важным становится контроль закупок", - отметил сооснователь сервиса автоматизации документооборота DocsInBox Леонид Довбенко.