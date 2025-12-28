"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт сыров и творога на 13% в 2025 году

Экспорт за 10 месяцев осуществлялся в более 65 стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия в январе - октябре 2025 года нарастила экспорт сыров и творога в стоимостном выражении на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более $139 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за период январь - октябрь 2025 года Россия экспортировала около 27 тыс. тонн сыров и творога на сумму более 139 млн долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 13% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспорт за этот период осуществлялся в более 65 стран.

В топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Казахстан (почти $69 млн), Белоруссия (более $24 млн), Узбекистан (более $17 млн), Киргизия (почти $7 млн) и Азербайджан (более $4 млн).