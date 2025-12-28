Калининградские власти в 2026 году выделят на поддержку МСП 1,3 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области запланировали в бюджете на 2026 год средства на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

Развитие малого и среднего бизнеса для Калининградской области играет крайне важную роль, учитывая статус полуэксклава - региона, полностью окруженного на суше территориями других государств. Как отметили в министерстве, сектор МСП позволяет создавать рабочие места, уменьшить риски, связанные с экономическими кризисами, снизить зависимость от внешних поставок и повысить уровень самодостаточности региона.

"В 2026 году на поддержку МСП предусмотрено около 1,3 млрд рублей. Финансирование будет направлено на реализацию мероприятий регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в числе которых оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области, обеспечение льготного доступа к производственным площадям и помещениям индустриальных и промышленных парков", - сообщила собеседница агентства.

Средства областного бюджета, в частности, направят на организацию выставок и ярмарок, поддержку сельскохозяйственной кооперации, а также на предоставления льготных займов малому и среднему бизнесу.