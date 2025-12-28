Большинство опрошенных компаний считают оптимальными для новогоднего отдыха 7-8 дней

Также почти половина респондентов отметили, что новогодние праздники в целом оказывают положительное влияние на бизнес и мотивацию сотрудников, следует из данных Ассоциации менеджеров

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Большинство представителей российских компаний (63% респондентов) считают, что на новогодний отдых было бы оптимально закладывать не более семи-восьми дней. Такие результаты показал имеющийся у ТАСС опрос, проведенный Ассоциацией менеджеров.

Еще 25% проголосовали за традиционные 10-12 дней, а 12% участников опроса хотели бы отдыхать больше 14 дней.

Также почти половина опрошенных (49%) отметили, что новогодние праздники в целом оказывают положительное влияние на бизнес и мотивацию сотрудников, так как это возможность для восстановления сил и перезагрузки, когда повышается продуктивность и креативность команды. Еще 11% оценивают их влияние на бизнес-процессы как положительное, так как праздничные даты позволяют провести аудит процессов и подготовиться к следующему году. Каждый седьмой представитель организации (14%) заявил, что продолжительные праздники отрицательно влияют на бизнес-процессы, так как длительный отпускной период приводит к срыву сделок, сроков доставки и другим негативным последствиям для бизнеса. Еще 26% респондентов указали, что новогодние праздники никак не влияют на бизнес-процессы, так как компания продолжает работать эти дни.

Как бизнес поддерживает эффективность в новогодний период

Несмотря на праздники, 75% компаний предлагают сотрудникам возможность продолжить работу в новогодние даты с гибким графиком и в удаленном формате. Также 62% опрошенных заявили, что для организации рабочих процессов и коммуникации сотрудников в праздники внедряют цифровые технологии, 25% - предлагают различные корпоративные программы мотивации, 37% - системы заблаговременного планирования и управления рисками, еще 25% предлагают обучающие онлайн-сервисы и платформы. Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Бонусы и 13-я зарплата

Также 14% опрошенных указали, что в их организации сотрудникам выплачивается 13-я зарплата, в 11% организаций 13-я зарплата выплачивается в зависимости от результатов работы и достижения определенных целей. При этом большинство компаний (63%) ответили, что 13-й зарплаты для сотрудников нет, но есть годовые бонусы или премии.

При этом 23% организаций указали, что годовое вознаграждение выплачивается в размере до 50 тыс. рублей на человека, 39% выплачивают бонус в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека, 25% компаний выплачивают бонус от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а 13% выше 300 тыс. на человека. В 12% компаний сообщили, что в их компании не существует финансовых вознаграждений для сотрудников в конце года, но есть различные нематериальные меры поощрения - сертификаты, дополнительный отпуск и другое.

Праздник в компании

На новогодний корпоратив 8% компаний собирались потратить от 1 млн рублей, 17% - от 500 тыс. до 1 млн рублей, 25% - 150-300 тыс. рублей. Большинство же из опрошенных компаний (50%) планируют потратить бюджет в размере 300-500 тыс. рублей. При этом 17% опрошенных представителей компаний указали, что бюджет на корпоратив вырос в этом году на 30-50%, а 6% - в два раза, еще у 75% - вырос незначительно (до 30%), лишь 2% указали, что бюджет по сравнению с прошлым годом снизился. Большинство (52%) опрошенных организаций планируют провести новогодний корпоратив в формате традиционного банкета в кафе или ресторане, 32% проведут тематическую вечеринку в офисе, 13% - неформальный день в офисе, 3% - проведут корпоративы формате тимбилдинга.

В исследовании приняли участие топ-менеджеры более чем из 200 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 3 по 17 декабря 2025 года. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.