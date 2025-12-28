ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

В РФ за полгода вынесли 59 постановлений об уклонении от весового контроля

За это нарушение владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы на 600 тыс. рублей, указал глава Ространснадзора Виктор Гулин
Редакция сайта ТАСС
06:37
© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. За первые шесть месяцев действия новой статьи об уклонении от весогабаритного контроля в России вынесено 59 постановлений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"В июле этого года вступили в силу важные изменения в законодательстве. Теперь за уклонение от весогабаритного контроля владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы на 600 тыс. руб. Результаты уже есть: по новой статье вынесено 59 постановлений", - сказал Гулин.

По его словам, ужесточение ответственности направлено не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение повреждений дорожного полотна.

"Крупные штрафы мотивируют перевозчиков соблюдать правила весового контроля, что напрямую влияет на сохранность наших дорог", - подчеркнул глава Ространснадзора.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 09:30 мск. 

Россия