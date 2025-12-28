В РФ за полгода вынесли 59 постановлений об уклонении от весового контроля

За это нарушение владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы на 600 тыс. рублей, указал глава Ространснадзора Виктор Гулин

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. За первые шесть месяцев действия новой статьи об уклонении от весогабаритного контроля в России вынесено 59 постановлений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Ространснадзора Виктор Гулин.

"В июле этого года вступили в силу важные изменения в законодательстве. Теперь за уклонение от весогабаритного контроля владельцы транспортных средств могут быть оштрафованы на 600 тыс. руб. Результаты уже есть: по новой статье вынесено 59 постановлений", - сказал Гулин.

По его словам, ужесточение ответственности направлено не только на наказание нарушителей, но и на предотвращение повреждений дорожного полотна.

"Крупные штрафы мотивируют перевозчиков соблюдать правила весового контроля, что напрямую влияет на сохранность наших дорог", - подчеркнул глава Ространснадзора.

Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 09:30 мск.