Эксперты: продажи новых легковушек в РФ по итогам года составят около 1,33 млн

Это ниже средних показателей последних лет, указали в ассоциации "РОАД"

МОСКВА, 28 декабря . /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года составят около 1,33 млн единиц, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"По предварительным оценкам, продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года составят примерно 1,35 млн единиц, что ниже средних показателей последних лет. Это отражает состояние внутреннего спроса и влияние макроэкономических факторов", - сказали в ассоциации "РОАД".

Прогнозы крупнейших автодилеров практически совпадают с этой оценкой. "По итогам 2025 года рынок новых автомобилей в России, по нашим оценкам, составит порядка 1,32 млн машин", - сообщил директор по розничным продажам автомобильной группы "Авилон" Илья Петров.

Прогноз сервиса "Сбер авто" также близок к этим цифрам. "По итогам 2025 года прогнозный объем продаж новых автомобилей составит 1,31 млн автомобилей. Оценка основана на фактических данных за 11 месяцев и текущей динамике рынка", - отметили в компании.

Ранее председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев также заявлял, что продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2025 года существенно превзойдут прогнозы участников рынка и превысят 1,3 млн единиц.