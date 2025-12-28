Samsung зарегистрировала в России товарные знаки Neo QLED и MovingStyle

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung, приостановившая поставки в Россию, зарегистрировала два товарных знака в РФ, выяснил корреспондент ТАСС. Среди зарегистрированных знаков - Samsung Neo QLED и MovingStyle.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в августе 2024 года и апреле 2025 года из Южной Кореи. Товарные знаки регистрируются по классу №9 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе, различные виды теливизоров и мониторы.

Дата истечения действия товарных знаков - август 2034 года и апрель 2035 года.

Кроме того, в декабре 2025 года компания подала две заявки на регистрацию товарных знаков Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Товарные знаки подаются также по № 9 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят дисплеи, цифровые вывести, а также различные мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы.

В марте 2022 года южнокорейская компания Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Позже из-за нехватки компонентов был остановлен и единственный российский завод производителя в Калуге.