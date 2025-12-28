ЦБ: QR-коды для трансграничных платежей становятся популярнее

Многие страны заинтересованы в том, чтобы туристы могли как можно проще оплачивать товары и услуги, отметила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Использование QR-кодов для трансграничных платежей активно развивается: российские банки совместно с зарубежными партнерами уже провели сотни тысяч таких операций. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

"Наши банки и зарубежные партнеры проявляют активный интерес. QR-код набирает популярность не только у нас, это мировой тренд, особенно в странах Юго-Востока. И, конечно, многие страны заинтересованы в том, чтобы туристы могли как можно проще оплачивать товары и услуги. QR для этого очень хорошо подходит. Мы видим, как растут объемы и количество операций по ним. Речь идет о сотнях тысяч операций", - отметила Бакина.

Она добавила, что технология работает по тому же принципу, что и при обычной оплате с помощью QR-кода.