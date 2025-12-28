ЦБ договорился с отдельными игроками рынка по универсальному QR-коду

Перед платежной сферой стоит огромное количество вызовов, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России договорился с отдельными игроками рынка по универсальному QR-коду. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Универсальный QR-код - не единственный пример, когда было сложно договориться, причем не с рынком, а с отдельными игроками. И мы эти этапы прошли. Сегодня перед платежной сферой стоит огромное количество вызовов. Это и ее трансформация, и санкционные вызовы, и борьба с мошенничеством. Времени на выяснение отношений просто нет", - отметила она.

Также, по ее словам, найти баланс интересов всех игроков, а также слышать и принимать не только свою точку зрения непросто, но ЦБ со своей стороны старается создавать условия для такого диалога.

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 10:00 мск.