Силуанов: Минфин выполнит поручение Путина по пособиям многодетным семьям

Ведомство найдет решение, чтобы многодетные семьи не теряли выплаты при росте доходов, указал министр финансов РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство выполнит поручение президента РФ Владимира Путина и найдет решение, чтобы многодетные семьи не теряли выплаты при росте доходов.

"Как поручил президент, все сделаем", - сказал глава Минфина в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

24 декабря Путин на встрече с членами правительства, обращаясь к кабмину, напомнил, что 19 декабря состоялась прямая линия, на которой обсуждался вопрос многодетных семей. Глава государства поручил правительству найти гибкое решение, чтобы многодетные семьи не теряли право на получение единого пособия при повышении доходов.