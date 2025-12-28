"Россети" обеспечили максимальную надежность электроснабжения космодрома Восточный

В 2014 году была создана возможность выдачи до 121 МВт мощности космодрому от подстанции 220 кВ "Ледяная"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Россети" подключили энергоинфраструктуру космодрома Восточный к крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ "Амурская", благодаря чему объекты космической инфраструктуры могут получать энергию от двух независимых источников, что позволяет гарантировать им первую категорию надежности электроснабжения, говорится в сообщении компании.

В 2014 году была создана возможность выдачи до 121 МВт мощности космодрому от подстанции 220 кВ "Ледяная". Таким образом, "Россети" обеспечили его связь с Единой национальной электрической сетью. Теперь компания завершила второй этап проекта. "На подстанции 500 кВ "Амурская" была смонтирована новая ячейка на открытом распределительном устройстве 220 кВ. От нее энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 58 км до главной понизительной подстанции (ГПП) космического комплекса", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии, посвященной реализации проекта, участвовали губернатор Амурской области Василий Орлов, глава группы "Россети" Андрей Рюмин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Орлов отметил, что космодром Восточный - важнейший стратегически объект, который строится в Амурской области по поручению президента России и обеспечение его надежным электроснабжением - приоритет. "Сегодня "Россети" подключили энергоинфраструктуру космодрома к крупнейшей на Дальнем Востоке подстанции 500 кВ "Амурская", которая находится в Свободном. Это важный шаг, который обеспечил надежное энергоснабжение не только Восточного, но и Циолковского. Благодарю всех, кто принял участие в реализации этого проекта", - сказал он.

Глава группы "Россети" добавил, что "Амурская" играет большую роль в развитии Дальнего Востока: эта подстанция является частью энергомоста, который связывает Амурскую область с соседними регионами и Китаем, участвует в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, питает Транссиб, экспортные трубопроводы. "А теперь она решает еще одну приоритетную задачу: обеспечивает максимальную категорию надежности электроснабжения объекта национального значения - космодрома Восточный", - подчеркнул он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что создание устойчивой системы энергоснабжения космодрома Восточный - значимое событие для отечественной ракетно-космической отрасли. Благодаря этому проекту космодром получит 49 Мегават по первой категории надежности.

По его словам, энергетики провели масштабную работу - при создании ЛЭП было установлено более 200 опор, смонтировано порядка 180 км провода и 60 км грозотроса. "Завершение второго этапа проекта существенно повышает надежность и безопасность функционирования важнейших инфраструктурных объектов, гарантирует непрерывность их работы даже в экстремальных обстоятельствах. Одновременно эта работа способствует улучшению условий жизни горожан города Циолковский, обеспечивая население надежным электроснабжением, что особенно значимо в непростых климатических условиях", - отметил он.

При реализации проекта использовалось современное российское коммутационное оборудование. Учитывая, что трасса транзита проходит в местах обитания дальневосточного аиста, для предотвращения поражений птиц током на опорах установили защитные устройства. Новая инфраструктура обеспечила электроснабжение не только самого космодрома, но и более 7,5 тыс. жителей города Циолковского, добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.