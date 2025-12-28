В Белоруссии ожидают, что товарооборот с РФ превысит рекордные $60 млрд

Посол в России Александр Рогожник отметил, что западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Минска и Москвы

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник ожидает, что товарооборот двух стран по итогам 2025 года достигнет рекордного уровня и превысит $60 млрд.

"Этот год - очередной рекордный год. Я надеюсь, мы закончим 2025 год с более $60 млрд [товарооборота]. Поэтому, несмотря на все трудности, которые сегодня возникают в связи с охлаждением российской экономики, все равно это не стало для нас препятствием, и мы все равно идем с ростом", - цитирует дипломата агентство БелТА.

Посол отметил, что западные санкции практически не влияют на торговое взаимодействие Минска и Москвы. "Мы сегодня уже фактически этих санкций не ощущаем, все вопросы по сути дела решены. Да, вначале возникали вопросы по логистике, но сегодня при поддержке России при экспорте нашей продукции мы не испытываем никаких трудностей", - указал он.

Рогожник также рассказал о сотрудничестве Белоруссии с российскими регионами. "Мне бы очень не хотелось выделять какой-то регион, в каждом регионе есть свои изюминки. Это и строительство школ в Воронежской области, сейчас рассматривается крупный проект по поставке техники в Кировскую область, прекрасный проект по поставке техники в Красноярский край, в Санкт-Петербург, замечательный проект и в Татарстане. Во всех регионах - от Владивостока до Пскова - у нас большая-большая повестка. Это и газификация, строительство детских садов, строительство роддомов, поставка промышленной группы товаров", - пояснил посол.

По его словам, в 2025 году удалось добиться хороших показателей в поставках продовольствия в Россию. "Мы вышли на прямые контракты со всеми крупными торговыми сетями, которые сегодня фактически формируют весь товарооборот внутри Российской Федерации. Также мы решили вопрос доступа в эти сети товаров легкой промышленности, открыли брендированную зону в сети по продаже товаров, бытовой техники. Это большой пласт работы, который удалось сдвинуть с мертвой точки, - подчеркнул дипломат. - И самое главное, мы решили задачу, которую ставил президент [Белоруссии Александр Лукашенко], - по ликвидации тех посреднических звеньев, которые ранее действовали. Сегодня мы повышаем доходность для наших производителей".