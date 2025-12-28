Глава "Камаза" не видит необходимости в возвращении Mercedes в Россию

Сергей Когогин отметил, что у немецкой компании есть такое право и возможность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин не видит необходимости в возвращении Mercedes в Россию. Об этом он заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Скажем так, у них есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал Когогин, отвечая на вопрос, согласится ли он на возвращение немецкой компании на российский рынок, если такие планы у Mercedes появятся.

В марте 2022 года концерн объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в РФ и их производства на ее территории.