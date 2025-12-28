В ЦБ формируется рабочая группа по развитию национальной инфраструктуры

Умение найти баланс интересов всех игроков, слышать и принимать не только свою точку зрения - не просто, отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа формируется при консультативном совете при главе ЦБ, где планируется прорабатывать инициативы по развитию национальной цифровой инфраструктуры. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Умение найти баланс интересов всех игроков, слышать и принимать не только свою точку зрения - не просто, но мы со своей стороны стараемся создавать условия для такого диалога. Для этого в том числе создан Совет участников и пользователей НСПК, где обсуждаются самые разные вопросы развития НСПК. Еще одна площадка - Консультативный совет по вопросам развития платежно-расчетной инфраструктуры при председателе Банка России", - сказала она.

На совете, по словам Бакиной, можно высказывать все аргументы "за" и "против" каких-то решений или предложений. "В этом совете участвуют и органы исполнительной власти, и различные ассоциации, и представители парламента, и участники рынка. Сейчас при нем формируется рабочая группа, где планируется прорабатывать инициативы по развитию НЦИ (национальной цифровой инфраструктуры - прим. ТАСС). Это было в том числе пожелание участников рынка", - добавила она.

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 10:00 мск.