В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов

В течение дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. В Международном аэропорту Сочи 12 рейсов задерживаются из-за ограничений, введенных накануне в столичных аэропортах, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. На вылет задерживаются рейсы Сочи - Москва, Сочи - Казань и Сочи - Екатеринбург.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

"Задержано (более 2 часов) 12 рейсов в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи, в том числе в рамках ограничений воздушного пространства в аэропортах Московского авиационного узла. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание", - уточнили в аэропорту.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту Шереметьево вводились 27 декабря с 17:08 до 23:55. В аэропорту Внуково - с 16:09 до 00:12, сообщали в Росавиации. Ограничения вводились из-за работы российских средств ПВО по отражению атаки беспилотников противника, а также из-за снегопада и гололедицы в столичном регионе.

Также в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Синоптики с 28 декабря прогнозируют сильные ливни с грозами, возможен подъем уровня воды в реках. Порывы ветра достигнут 22 м/с. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов, а на высокогорье прогнозируется метель с ухудшением видимости. В горах выше 500 м над уровне моря - лавиноопасно. Все экстренные службы привели в режим повышенной готовности.