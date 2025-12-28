Аэропорт Магадана возобновил работу

Его работа была приостановлена из-за погодных условий

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Магадан, работа которого была приостановлена 27 декабря из-за непогоды, открыт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

"Администрация аэропорта Магадан сообщает, что с 18:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) 28.12.2025 аэропорт открыт для приема и отправки воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в министерстве транспорта области, работа аэропорта в Магадане была приостановлена из-за погодных условий.