Эксперт Лукич рассказал, у кого самые высокие шансы на покупку доли РФ в NIS

По мнению профессора Экономического факультета Белградского университета, это венгерская компания MOL

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Венгерская компания MOL имеет больше всего шансов на приобретение российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), а продление лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) до 24 марта дает надежду на поиск решения. Об этом заявил профессор Экономического факультета Белградского университета Велимир Лукич в эфире национального телевидения РТС.

По его словам, Венгрия в текущих условиях остается для США приоритетным партнером. "Венгрия и MOL в настоящее время пользуются привилегированным статусом в ЕС и имеют наилучшие шансы, а также право первоочередности в переговорах с "Газпромом", - отметил Лукич, указав, что это связано с исключениями из общеевропейских ограничений на импорт и переработку российской нефти.

Эксперт подчеркнул, что продление срока лицензии OFAC фактически означает "продление надежды" для сербской компании. "Мы получаем надежду на то, что ситуация может быть консолидирована - либо за счет завершения сделки по продаже доли, либо за счет возможной выдачи NIS операционной лицензии", - подчеркнул он, добавив, что вероятность получения такой лицензии остается низкой и не превышает 10%.

Лукич также указал, что отсутствие операционной лицензии отражает жесткую и последовательную линию американской администрации. "Этот курс предполагает полное устранение российского участия и ожидание выполнения всех поставленных условий прежде, чем будут приняты какие-либо обратные решения", - отметил профессор.

По его оценке, энергетическая стабильность в Сербии пока сохраняется за счет государственных резервов и импорта нефтепродуктов, однако носит краткосрочный характер. Длительная остановка нефтеперерабатывающего завода Панчево, который не работает с начала декабря, может оказать более заметное влияние на экономику страны уже в следующем году.

В январе Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Глава Минфина Сербии на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны. В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в компании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в сербском городе Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).