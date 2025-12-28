ЦБ ждет идей по приватизации элементов национальной цифровой инфраструктуры

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что регулятор предложил обсудить с рынком критерии для принятии решения об участии Центробанка в создании компонентов цифровой инфраструктуры финрынка

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России ждет предложений от рынка по поводу приватизации других элементов национальной цифровой инфраструктуры, кроме НСПК. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"В докладе НСПК приводится как один из элементов национальной цифровой инфраструктуры для оценки такой возможности. По поводу других элементов мы как раз ждем предложений от рынка. Мы также предложили обсудить с рынком критерии, по которым будет приниматься решение об участии регулятора в создании компонентов цифровой инфраструктуры финансового рынка. Это не значит, что условно "открыта распродажа", - отметила она.

Также, по мнению ЦБ, по критически значимым критериям более правильно, более целесообразно и более системно создавать компоненты инфраструктуры силами государства. "Если эти условия и критерии может самостоятельно обеспечить рынок, то нет ничего страшного, если это будет делать рынок", - заключила Бакина.

