Участники рынка не ведут с ЦБ предметного обсуждения о создании конкурента НСПК

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что разговоры о создании альтернативной "Миру" платежной системы идут много лет

Здание ЦБ РФ © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Участники рынка не ведут с Банком России предметного обсуждения о создании конкурента Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Пока такого предметного обсуждения с нами как с регулятором никто не ведет. Уже много лет идут разговоры о создании альтернативной "Миру" платежной системы, но в реальности ничего не сделано", - отметила она.

При этом, по словам Бакиной, нужно понимать, что НСПК не единственная платежная система, которая работает на рынке. "Да, это национальная инфраструктура, но она не единственная. Всего у нас в реестре сегодня 28 платежных систем. Мы не запрещаем никому работать на этом рынке по общим для всех правилам. Это и есть конкуренция. И если есть потребность и желание создать новую платежную систему, создавайте и регистрируйте ее", - добавила она.

Полный текст интервью будет опубликован 29 декабря в 10:00 мск.