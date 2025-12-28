В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 28 декабря. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара для обеспечения безопасности полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящее время аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.