Часть задержанных поездов "Таврия" ввели в график

В пути следования задерживаются шесть поездов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Часть ранее задержанных поездов "Таврия" в направлении Крыма и из него введены в график или добрались до места назначения. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс".

"Часть поездов "Таврия", которые ранее шли с опозданием, введены в график или добрались до места назначения. Сейчас в пути следования задерживаются шесть поездов "Таврия", - отмечается в сообщении.

По данным перевозчика на 22:00 мск, поезд №018 Москва - Симферополь, отправлением 27 декабря, прибыл на станцию Симферополь с опозданием на 37 минут, в то же время поезд №092 Москва - Севастополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 2 часа.

Кроме того, поезд №028 Симферополь - Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 4 часа, №182 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа, №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа, №068 Симферополь -Москва, отправлением 27 декабря, задерживается 5,5 часов, №078 Симферополь - Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час, добавили там.

Перевозчик уточнил, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении.

О причинах задержки не сообщается.