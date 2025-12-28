АКРА: российский рынок страхования в 2026 году может вырасти на 15%

По данным исследования, по итогам 2025 года общий объем страховых премий составит 3,89 трлн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский страховой рынок может вырасти в следующем году на 15%, до 4,47 трлн рублей. Основными драйверами роста могут стать некредитное страхование жизни и автострахование. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о прогнозе рынка страхования на 2026 год.

"В 2026 году российский страховой рынок вырастет на 15%, или 577 млрд руб. (до 4,47 трлн руб.), а главный вклад в эту динамику внесут некредитное страхование жизни (рост на 16% или 335 млрд руб.) и автострахование (рост на 15-16% или 104 млрд руб.). Последнее будет связано с повышением тарифов ОСАГО и стоимости автокаско, а также с оживлением автокредитования после снижения ключевой ставки", - говорится в материалах.

По данным исследования, вместе с этим в 2026 году ожидается восстановление кредитного страхования жизни на 35%, до 75 млрд рублей, а страхование от несчастных случаев может вырасти на 15% и достигнуть 192 млрд рублей. "Общий прирост премий в этих сегментах составит около 44 млрд руб. (на 20%), что вновь сделает их драйверами рынка в 2026 году", - подчеркнули в АКРА.

При этом в агентство в своем исследовании прогнозирует сокращение этих сегментов по итогам 2025 года. "Суммарно они потеряют 22 млрд руб., что связано с ограничением кредитной активности на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в материалах.

Кроме того, по данным исследования, в 2026 году ожидается возобновление роста премий по добровольному медицинскому страхованию до 342 млрд рублей, или на 7% год к году.

Также в агентстве прогнозируют, что премии по страхованию имущества граждан в 2025 году составят 144 млрд рублей, а в 2026 году могут достичь 158 млрд рублей. В то же время, в исследовании отмечается, что сегмент страхования имущества предприятий по итогам 2025 года может выйти на объем страховых премий в размере 165 млрд рублей, а в 2026 году - 185 млрд рублей.

"Согласно прогнозам АКРА, прочие сегменты (включая разные виды страхования ответственности, страхование транспортных, сельскохозяйственных, финансовых и предпринимательских рисков) в целом будут следовать общим рыночным трендам. Суммарный объем премий по этим сегментам в 2025 и 2026 годах составит 259 и 294 млрд руб. соответственно", - говорится в материалах.

Автострахование

Эксперты предположили, что, согласно исследованию, по итогам 2025 года низкие темпы роста в автостраховании сохранятся. "Общий объем премий по ОСАГО составит 339 млрд руб. (рост на 2%), в то время как автокаско и ДСАГО (дополнительное страхование автогражданской ответственности - прим. ТАСС) вырастут на 5% - до 339 и 5,9 млрд руб. соответственно", - говорится в материалах.

При этом, по данным исследования, слабая динамика моторных видов обусловлена низкими показателями авторынка. "По результатам текущего года общий объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей ожидается на уровне порядка 1,4 млн штук (снижение на 15% год к году)", - отмечается в материалах.

По итогам 2026 года АКРА ожидает ускорение темпов прироста этого сегмента до 15-16%. Так, в исследовании отмечается, что премии по ОСАГО в 2026 году могут составить 393 млрд рублей, по автокаско - 390 млрд рублей, а по ДСАГО - 6,8 млрд рублей.

По данным АКРА, основными причинами роста автострахования могут стать: снижение среднегодовой ключевой ставки до 13,5-14,5%, что повысит спрос на автокредиты и продажи новых машин; продолжение роста среднего размера убытка, что вынуждает страховщиков повышать цены; видеофиксация автомобилей без ОСАГО, что приведет к дополнительному росту количества полисов по этому виду страхования.

Уровень проникновения страхования в России

Также исследование показало, что проникновение страхования в России начало расти, постепенно приближаясь к мировым уровням. Так, по итогам 2024 года отношение страховых премий к ВВП выросло до 1,85%. "В случае реализации прогноза АКРА указанный показатель может увеличиться до 2%, но все же будет заметно уступать среднемировому значению, которое составляет около 7%", - отмечается в материалах.

При этом АКРА предполагает, что по итогам 2025 года общий объем страховых премий составит 3,89 трлн рублей, что демонстрирует рост на 5% год к году. Эксперты выяснили, что основными точками роста будут некредитное страхование жизни и страхование прочего имущества юридических лиц и граждан.