ЦБ РФ: наличные и банковские карты будут востребованы еще долго

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отметила, что у граждан есть выбор способов оплаты

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наличные и банковские карты будут востребованы еще долго, у россиян большой выбор платежных инструментов. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"Да, есть люди, которые предпочитают пользоваться наличными, и это абсолютно нормально. Мы предоставляем разные инструменты, а люди выбирают сами. И банковские карты непосредственно в пластике, думаю, тоже останутся. Но сейчас уже есть люди, которым нравится пользоваться виртуальными и токенизированными картами, воплощенными в виде колец, браслетов, стикеров и так далее", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.