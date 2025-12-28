ЦБ РФ: наличные и банковские карты будут востребованы еще долго
Редакция сайта ТАСС
28 декабря, 22:11
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Наличные и банковские карты будут востребованы еще долго, у россиян большой выбор платежных инструментов. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Да, есть люди, которые предпочитают пользоваться наличными, и это абсолютно нормально. Мы предоставляем разные инструменты, а люди выбирают сами. И банковские карты непосредственно в пластике, думаю, тоже останутся. Но сейчас уже есть люди, которым нравится пользоваться виртуальными и токенизированными картами, воплощенными в виде колец, браслетов, стикеров и так далее", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.