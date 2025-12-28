Стоимость серебра на Comex обновила исторический максимум

По данным на 02:25 мск, цена на драгметалл составила $82,44 за тройскую унцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $82 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 02:00 мск, цена на драгметалл росла на 6,16% и составляла $81,95 за тройскую унцию. К 02:25 мск стоимость серебра ускорила рост до $82,44 за тройскую унцию (+6,79%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 568 за тройскую унцию (+0,34%).